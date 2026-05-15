Fransa’nın kırsal bölgelerinde yaşayan bazı geyiklerin sendeleyerek yürüdüğü, ağaçlara çarptığı ve normalden farklı hareketler yaptığı görüldü. Yapılan incelemelerde, hayvanların yerde uzun süre kalan ve fermente olan meyveleri tükettiği ortaya çıktı.

Uzmanlar, doğada çürümeye başlayan elma, armut ve benzeri meyvelerin zamanla alkol etkisi oluşturabileceğini belirtti. Özellikle sıcak havalarda fermantasyon sürecinin hızlandığı ifade edildi.

Yetkililerden Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, vatandaşlardan doğaya fazla miktarda meyve bırakmamalarını istedi. Sarhoş olan geyiklerin yön duygusunu kaybedebileceği ve yollara çıkabileceği belirtildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntüler için, “Ormanda cuma akşamı yaşanmış” yorumları yaptı. Uzmanlar ise durumun eğlenceli görünse de hayvanlar için risk oluşturabileceğini vurguladı.