CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Üsküdar Belediyesi’nde bulunduğunu belirterek, bugün gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Tanal, gözaltına alınan kişiler arasında uzun süre önce belediyeyle ilişiği kesilmiş ve görevlerinden ayrılmış isimlerin de yer aldığını ifade ederek, bunun yürütülen sürecin hukuki değil, “algısal ve siyasi bir operasyon” olduğu yönündeki kaygıları büyüttüğünü söyledi.

Hukukun somut delil, kişisel sorumluluk ve adalet ilkesiyle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Tanal, geçmişte belediyeden ayrılmış kişilerin kamuoyuna halen belediyenin aktif yöneticileri gibi yansıtılmasının masumiyet karinesine, hukuk devleti ilkesine ve kamu vicdanına zarar verdiğini savundu.

Tanal açıklamasında, “Biz hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Ama siyasi itibarsızlaştırma amacı taşıyan operasyon anlayışına da karşı çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.