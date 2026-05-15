Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında mayıs ayına ilişkin ödemelerin başladığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, destek programının engelli bireylerin aile ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla uygulandığı belirtildi.

Aile bütünlüğüne destek

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı uygulamasının 2006 yılında hayata geçirildiğini anımsatarak, engelli vatandaşların ailelerinden ayrılmadan bakım hizmeti almasının önemine dikkat çekti. Yardım programıyla hem aile bağlarının korunmasının hem de sosyal yaşamın desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti.

518 bin kişi yararlanıyor

Evde bakım desteği kapsamında, tam bağımlı bireylerin bakımını üstlenen ailelere aylık ödeme yapıldığını belirten Göktaş, hak sahibi başına verilen yardım tutarının 13 bin 878 lira olduğunu kaydetti.

Bakan Göktaş, Türkiye genelinde yaklaşık 518 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı’ndan faydalandığını belirterek, bu ay toplam 7,12 milyar liralık ödemenin hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi. Göktaş, ödemelerin engelli bireyler ve aileleri için hayırlı olmasını temenni etti.