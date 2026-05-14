Özellikle GMK Bulvarı’nda yaşanan olay paniğe neden oldu. Park halindeki 06 DFY 511 ve 06 FOG 615 plakalı araçların üzerine iki büyük ağacın devrilmesi sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, devrilen ağaçlar nedeniyle bulvarın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı yönü trafiğe kapandı.

Ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürerken, Ankara’nın farklı noktalarında da rüzgar nedeniyle aydınlatma direklerinin devrildiği ve bazı araçların zarar gördüğü öğrenildi. Kuvvetli rüzgar sürücülere de zor anlar yaşattı.

Meteoroloji yetkilileri, Ankara’da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle ağaç, direk ve çatı uçması riskine karşı tedbir alınması istendi.