Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, mesajında çiftçilerin Türkiye’nin üretim gücündeki önemine dikkat çekti.

“Türkiye’nin bereketine katkı sağlıyorlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında çiftçilerin üretimleriyle ülkenin kalkınmasına katkı sunduğunu belirtti. Türkiye’nin sofralarına bereket taşıyan tüm üreticilerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayan Erdoğan, emek veren çiftçilere teşekkür etti.

Verimli sezon temennisi

Erdoğan mesajında ayrıca, çiftçilerin yeni üretim dönemini bolluk ve bereket içerisinde geçirmesi temennisinde bulundu. Tarım sektörünün ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan’ın paylaşımı sosyal medyada da ilgi gördü.