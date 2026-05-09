Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hazırlanan “Go Türkiye” mini dizi projelerine bir yenisi daha eklendi. Dünyaca ünlü oyuncuların yer aldığı yapım serisinin yeni dizisi “Aşk Tadında” için çekimler İzmir’de başladı.

Başrollerde Ceyda Ateş ve Burak Özçivit Var

NS Production imzası taşıyan mini dizinin başrollerini Ceyda Ateş ile Burak Özçivit paylaşıyor. Ege’nin incisi olarak gösterilen İzmir’in doğal ve turistik noktalarında gerçekleştirilen çekimlerin, Türkiye’nin turizm tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.

“Aşk Tadında” Dizisinden İlk Kareler Paylaşıldı

“Aşk Tadında” adlı mini dizinin setinden ilk görüntüler de yayınlandı. Yapımın yönetmen koltuğunda Hakan İnanotururken, senaryosunu ise Erçin Sadıkoğlu kaleme aldı.

“Go Türkiye” projeleri, Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini uluslararası izleyiciye tanıtmayı amaçlıyor. İzmir’de gerçekleştirilen yeni çekimlerin de sosyal medyada ve dijital platformlarda geniş yankı uyandırması bekleniyor.