Uraz Kaygılaroğlu, şimdilerde Yeraltı ile yeniden gündeme gelirken, oyuncunun kazancına ilişkin iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Başarılı oyunculuğu ve performansıyla dikkat çeken Kaygılaroğlu’nun, dizide bölüm başına 1,5 milyon TL kazandığı öne sürüldü. Ayda ortalama 4 bölüm yayınlanan yapım dikkate alındığında, oyuncunun aylık gelirinin yaklaşık 6 milyon TL’ye ulaştığı iddia ediliyor.

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan ile başrolleri paylaştığı dizide yer alan bu kazanç bilgisi, yapım ya da oyuncu tarafından resmi olarak doğrulanmış değil.

Dizi, yayınlandığı günden bu yana oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.