Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, güzellik merkezleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışmada 14 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren 2 güzellik merkezinin “cazip kampanya” ve “uygun fiyat” vaadiyle vatandaşları iş yerine çektiği belirlendi.

Karmaşık Sözleşmeler ve Banka Hesaplarına Erişim İddiası

Soruşturma kapsamında, iş yerlerine gelen kişilerin karmaşık sözleşmelerle yükümlülük altına alındığı, işlem sırasında mobil bankacılık üzerinden kredi kartı şifrelerinin ele geçirildiği ve hesaplardan yüksek meblağlarda para transferleri yapıldığı tespit edildi.

3 İl ve Çok Sayıda Şubeye Uzanan Yapı

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin Elazığ, Afyonkarahisar, Çorum, Kırıkkale, Silivri ve Niğde’deki şubeler üzerinden benzer yöntemlerle organize şekilde faaliyet yürüttüğü ortaya çıkarıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından elde edilen deliller doğrultusunda Tekirdağ, İstanbul ve Çorum’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, adreslerde 16 cep telefonu, çok sayıda SIM kart, 2 bilgisayar ile şirket kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.