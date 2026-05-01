Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs 2026 tarihinde Anıtpark ve Anadolu Meydanı’nda düzenlenecek etkinlikler nedeniyle kentte bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü kararı doğrultusunda, 30 Nisan saat 23.00’ten itibaren ihtiyaç halinde Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve bu alana açılan cadde ile sokaklar trafiğe kapatılacak.

1 Mayıs günü saat 06.00’dan itibaren ise etkinlikler sona erene kadar Anıt Caddesi, GMK Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyant, Gençlik Caddesi’nin bazı bölümleri, Dögol Caddesi, Hipodrom Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi ve bu güzergahlara bağlanan yan yolların trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Ayrıca etkinliklerin başlangıcından sona ermesine kadar Anadolu Meydanı Ankaray Durağı’nın hizmet vermeyeceği açıklandı.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.