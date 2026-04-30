İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 92’si tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı davanın sekizinci haftasında kritik bir gelişme yaşandı. 30’uncu duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme, aralarında iş insanı Adem Soytekin’in de bulunduğu 15 sanığın tahliyesine hükmetti. Duruşma, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’a ertelendi.

3 Bin 809 Sayfalık İddianame

Soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çok sayıda suçlama yer aldı. İmamoğlu’nun “örgüt lideri” olarak gösterildiği iddianamede; rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerinin aklanması, dolandırıcılık ve kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımı gibi birçok suç isnat edildi.

İddianamede, İmamoğlu’nun 142 ayrı eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep ediliyor.

Duruşmalarda Sekizinci Hafta

İlk duruşması 9 Mart’ta görülen davada bugüne kadar 37 sanığın savunması alındı. Duruşmalar haftada 4 gün devam ederken, süreç sekizinci haftasına girdi.

Mahkeme Salonunda Tartışma

Duruşmada söz almak isteyen Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Mahkeme başkanı, İmamoğlu’na ayrıcalık tanınmayacağını belirtirken, İmamoğlu ise dosyada “örgüt lideri” olarak yer almasının kendisini diğer sanıklardan farklı konuma getirdiğini savundu.

İmamoğlu, kısa bir konuşma yaparak tutuklu sanıklar adına görüş bildirmek istediğini ifade etti ancak mahkeme heyeti bu talebi uygun bulmadı.

Tahliye Kararları

Mahkeme heyeti, aralarında belediye çalışanları, danışmanlar ve iş insanlarının da bulunduğu 15 sanığın tahliyesine karar verdi. Savcılık ise bazı tutuklu sanıklar hakkında tahliye talebinde bulunmuştu.

Yeni Duruşma Tarihi Belli Oldu

Mahkeme, ara kararın ardından davayı 4 Mayıs Pazartesi gününe erteledi. Duruşmanın ilerleyen celselerinde yeni savunmaların alınması ve dosyanın kapsamlı şekilde incelenmeye devam edilmesi bekleniyor.