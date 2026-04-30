ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Almanya yönetimine yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Trump, Friedrich Merz’in ülkesindeki sorunlara yeterince odaklanmadığını savundu.

Trump paylaşımında, Almanya’nın özellikle göç ve enerji alanlarında ciddi problemlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Almanya Şansölyesi, sorunlu ülkesini düzeltmeye daha fazla zaman ayırmalı” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na da değinen Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde Almanya’nın etkisiz kaldığını ileri sürdü. Trump ayrıca, İran’ın nükleer programına yönelik girişimlere müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu alandaki çabaların küresel güvenlik açısından önem taşıdığını ifade etti.

Açıklamasında daha geniş bir perspektife de yer veren Trump, Almanya’nın kendi iç sorunlarına yoğunlaşmasının sadece ülke için değil, dünya genelinde güvenlik açısından da olumlu sonuçlar doğuracağını dile getirdi.