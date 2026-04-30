Keçiören Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadın sağlığı konusunda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen “Kadın Hastalıklarında Farkındalık Semineri”, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Programda, erken tanının önemi ve koruyucu sağlık önlemleri ele alınırken, katılımcılara kendi bedenlerini tanıma ve sağlıklarını koruma konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Alanında uzman isimlerin yer aldığı seminerde Genel Cerrah Prof. Dr. Ali Kağan Gökakın meme ve kolon kanserine ilişkin bilgilendirme yaptı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Gül Savcı ise rahim ağzı kanseri hakkında önemli uyarılarda bulundu. Klinik Psikolog Bikem Zeynep Yazıcı da hastalık süreçlerinde psikolojik dayanıklılığın önemine dikkat çekti.

Erken Tanı ve Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Seminer kapsamında kadın hastalıklarına ilişkin temel bilgiler, meme sağlığı ve kendi kendine muayene yöntemleri, rahim ve yumurtalık sağlığı, menopoz süreci ve hormonal değişiklikler detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca erken tanı, düzenli taramaların önemi ve sağlıklı yaşam ile beslenme konularında katılımcılara yol gösterildi.

Uygulamalı Eğitim İlgi Gördü

Programın uygulamalı bölümünde katılımcılara kendi kendine meme muayenesinin püf noktaları ve basit egzersizler anlatıldı. Katılımcılar merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltme fırsatı bulurken, seminer interaktif yapısıyla dikkat çekt