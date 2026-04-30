Altındağlı kadınların ürettiği el emeği ürünlerin satışa sunulduğu El Ürünleri Satış Pazarı, Anneler Günü dolayısıyla özel bir konseptle kapılarını açtı. Hamamönü’nde kurulan pazarda, kadınların özenle hazırladığı hediyelik ürünler yoğun ilgi görüyor.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’ne üye kadınlar tarafından hazırlanan ürünler, Anneler Günü’ne özel olarak sergilenmeye başlandı. Ziyaretçiler, birbirinden farklı ve özgün tasarımları inceleme fırsatı buluyor.

Pazarda; amigurumi oyuncaklardan deri çanta ve cüzdanlara, epoksi takılardan keçe ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Ayrıca nakış, örgü ve dikiş ürünleri de alıcıların beğenisine sunuluyor.

“Hem Üretiyor Hem Kazanıyoruz”

Güneşevler Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Ayşe Bilki, el işi yapmayı uzun süredir sevdiğini ancak satış imkânı bulamadığını belirterek, bu pazar sayesinde hem sosyalleştiğini hem de gelir elde ettiğini ifade etti. Kadınlar için önemli bir fırsat sunulduğunu dile getiren Bilki, emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Plevne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nden Alime Özen ise pazarda bulunmanın kendisine moral verdiğini belirtti. Üretmenin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Özen, Anneler Günü için hazırlanan özel ürünlerle tüm vatandaşları pazara davet etti.

“Kadınlarımızın Yanındayız”

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kadınların üretime katılımının önemine dikkat çekerek, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’nin yıllardır binlerce kadına destek olduğunu vurguladı.

Kadınların bu merkezlerde hem meslek edindiğini hem de ekonomik bağımsızlık kazandığını belirten Tiryaki, belediye olarak her zaman kadınların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Tiryaki, Ankaralıları Hamamönü’ndeki El Ürünleri Satış Pazarı’nı ziyaret ederek kadın üreticilere destek olmaya davet etti.