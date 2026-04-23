TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 106'ncı yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi.

TBMM Tören Salonu'ndaki resepsiyonda TBMM Başkanı Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, davetlileri salonun girişinde karşıladı, teker teker tokalaştı. Kurtulmuş, bazı davetlilerle fotoğraf çektirdi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanvekili Celal Adan, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, siyasi partilerin yöneticileri, milletvekilleri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yabancı misyon temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyeti ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile sohbet etti. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti heyeti ile selamlaştı. (DHA)