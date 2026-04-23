Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (Mülkiye), Türkiye siyasi tarihinin kritik dönemeçlerinden biri yeniden gündeme taşınıyor. “21. Yüzyıl için Planlama Grubu 2026 Bahar Toplantısı II” kapsamında düzenlenecek etkinlikte, 29 Nisan 1960 süreci belgeler ve tanıklıklarla ele alınacak.

İktisat tarihçisi Dr. Serdar Şahinkaya’nın konuşmacı olarak katılacağı toplantıda, Mülkiye’nin yakın tarihine damga vuran gelişmeler çok yönlü şekilde değerlendirilecek. Etkinlikte, üniversite özerkliği tartışmalarından öğrenci hareketlerine, dönemin basınındaki yansımalarından akademik kadrodaki istifalara kadar birçok başlık masaya yatırılacak.

Programda ayrıca 28-29 Nisan 1960’ta İstanbul ve Ankara’da yaşanan olaylar, “555K” olarak bilinen öğrenci hareketi, fakültenin kapatılma süreci ve dönemin önemli isimleri arasındaki gelişmeler de ele alınacak.

Toplantı, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 14.30’da, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiye Şeref Salonu’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, Mülkiyeliler başta olmak üzere tüm ilgililere açık olacak.