Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer ve Futbol A.Ş. Başkan Yardımcısı Recep Uzelli ile birlikte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede spor ve kamu iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaret kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Bakan Çiftçi’ye futbolcular tarafından imzalanan çubuklu formayı takdim etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmanın, spor ile kamu kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı.