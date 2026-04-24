Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında yeni bir karar çıktı.
Mahkeme, bir süredir tutuklu bulunan Cebeci’nin tahliyesine hükmederken, “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Bu kapsamda Cebeci, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma dosyasında Cebeci’ye yöneltilen suçlamanın, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmaya yönelik olduğu öğrenildi. Yargı sürecinin ise tutuksuz şekilde devam edeceği belirtildi.
Verilen kararla birlikte Cebeci, cezaevinden çıkarken adli kontrol yükümlülüklerine tabi olacak. Süreç boyunca evinden ayrılması yasaklanan Cebeci’nin elektronik takip sistemiyle izlenmesi de gündemde.
Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.