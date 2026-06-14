Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, özellikle ilk periyottaki etkili performansıyla galibiyetin temelini attı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-16 üstün tamamlayan Beşiktaş GAİN, devre arasına ise 43-42 önde girdi.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada üçüncü periyot 62-61 Beşiktaş üstünlüğüyle geçilirken, son çeyrekte hata yapmayan konuk ekip parkeden 88-80 galip ayrıldı.

Beşiktaş GAİN'de Berk Uğurlu 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Anthony Brown 14, Vitto Brown 12 ve Yiğit Arslan 10 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Fenerbahçe Beko'da ise Tarık Biberovic ile Wade Baldwin 16'şar sayıyla takımının en skorer oyuncuları oldu. Sarı-lacivertlilerde Devon Hall 9, Khem Birch 9 ve Talen Horton-Tucker 9 sayıyla mücadele etti ancak mağlubiyeti engelleyemedi.

Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da tribünden takip etti.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa uzanacağı final serisinde ikinci maç, 15 Haziran Pazartesi günü yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.