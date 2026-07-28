CHP'nin İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirdiği yeni üye katılım törenine ilişkin ortaya atılan "uydurma/ücretli üye" iddiaları, kamuoyunda ve medyada geniş yankı bulmaya devam ediyor.

BirGün gazetesi muhabiri Ebru Çelik'in cast ajansı üzerinden törene katılarak insanlara slogan provası yaptırıldığını öne sürmesi ve Sözcü TV'ye konuşan bir kişinin 950 TL karşılığında alana getirildiğini iddia etmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resmen soruşturma başlatmıştı.

CHP Cephesi İddiaları Reddetti, Suç Duyurusunda Bulundu

İddiaların odağındaki CHP yönetimi iddiaları kesin bir dille yalanlarken, CHP İstanbul cephesinden yapılan açıklamalarda olayın bir itibar suikastı olduğu belirtilerek konuya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu.

Ajans Sahibi Ekranlara Çıktı: "Para Vermedim Denemez, Hoşgörü Ücretidir"

Soruşturma ve tartışmalar devam ederken iddiaların hedefindeki cast ajansının sahibi canlı yayında açıklamalarda bulundu. Etkinliğe katılan kişilerin ajans üzerinden paralı eleman olarak değil, tamamen kişisel dostlukları kapsamında geldiğini savunan ajans sahibi şu ifadeleri kullandı:

*"Kimse bugün bedavaya bir iş yapmaz ama onlar tamamen benim için, dostlarım oldukları için geldiler. Bana yardım ettiler. 950 TL denilen şey ise insanlara, beni kırmayıp geldikleri için cebine koyduğumuz bir 'hoşgörü ücretidir'. Ben bir para trafiği olmamıştır demiyorum, hesaplarım ortada, buyurun hodri meydan! Bir ajans sahibi olarak siyasi bir arkadaşımı destekleyemeyecek miyim? Günlerdir uğradığım itibar suikastı yeter. Hesaplarım incelensin."*

Canlı Yayında "Provokasyon" Tartışması

CNN Türk ekranlarında yayınlanan değerlendirmelerde; ajans sahibi ve destek verdiğini belirttiği siyasetçi yaşanan durumun eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir provokasyon olduğunu iddia etti.

Gazeteci Abdulkadir Selvi ise bu iddialara tepki göstererek, "Ortada bir provokasyon varsa siz yapmıssınızdır. Gazeteci ortaya çıkan durumu haberleştirir" yanıtını verdi.

"Baba Ocağına Dönmek İstiyorum" Maillere Yansıdı

Edinilen bilgilere göre süreç, genç siyasetçi Samet Özkaş'ın 22 Temmuz tarihinde CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği bir e-posta ile başladı. Özkaş, mailinde "Ben genç bir siyasetçiyim. Baba ocağına dönmek istiyorum, CHP'ye katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi’nden Özkaş’a yanıt ise gecikmedi. 23 Temmuz günü verilen yanıtta "Baba ocağı herkese açıktır, dönebilirsiniz" mesajı iletildi.

"Kemal Kılıçdaroğlu Rozet Takacak" Diyerek Çevresini Davet Etmiş

Genç siyasetçi Samet Özkaş, 25 Temmuz'da gerçekleşecek tören öncesinde dostluk bağı bulunan Mers Ajans sahibi arkadaşı Ömer İne’ye ulaşarak, "Ben CHP'ye dönüyorum, rozetimi Kemal Kılıçdaroğlu takacak" diyerek durumu paylaştı ve çevresini törene davet etti.

İddialara göre Ömer İne; bu gelişme üzerine dostluk ilişkisi bulunan Elio Ajans yetkilileri ve Cast 34 ajansının sahibi Hamdi Bor ile iletişime geçti. Ajans sahipleri de "arkadaşımıza destek olalım" mantığıyla yakın çevrelerini ve tanıdıklarını tören alanına götürdü.

"Ticari İş Değil, Dost Desteği" Savunması

Gelinen noktada ajans sahipleri, konunun ticari bir "figüran kiralama" veya organizasyon hizmeti olmadığını, olayın tamamen bir arkadaşlarının siyasi katılımına destek vermek ve kalabalık oluşturmak amacıyla kendi inisiyatifyıllarıyla yapıldığını öne sürdü.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma ve kamuoyundaki "uydurma kalabalık" tartışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Gazeteci Hakkında KVKK Şikâyeti Geliyor

Sürecin sonunda ajans sahibi, olayı gizli operasyonla ortaya çıkaran ve alandan fotoğraflar paylaşan BirGün muhabiri Ebru Çelik hakkında, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) uymadığı ve izinsiz fotoğraf yayınladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

CHP'nin düzenlediği rozet takma törenine "cast ajansı üzerinden figüran getirildiği" yönündeki tartışmalarda yeni bir perde aralandı. Olayın gelişimi ve alana nasıl kalabalık toplandığına dair süreçte adı geçen isimler ve yaşanan mail trafiği netleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.