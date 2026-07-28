Bilecik yerel siyasetini hareketlendiren kulis iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrılma hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Kararını Çarşamba Günü Açıklayacağı İddia Ediliyor

İddialara göre Başkan Subaşı, CHP’den istifa ederek Özgür Özel’in kurduğu YENİ Parti saflarına katılacak. Subaşı’nın bu kritik kararı, Çarşamba günü saat 18.00’de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuracağı ileri sürülüyor.

16 Meclis Üyesi de Birlikte mi Geçiyor?

Kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre ise sadece Başkan Subaşı değil, Belediye Meclisinde görev yapan 16 CHP’li meclis üyesinin de Subaşı ile birlikte partiden istifa ederek YENİ Parti’ye geçeceği öne sürülüyor.

Konuyla ilgili gözler Çarşamba günü yapılması beklenen resmi açıklamaya çevrilmiş durumda.