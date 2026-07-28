Kaza, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Perşembe yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen RE OM 29 yabancı plakalı otomobil ile Şura Uzun (23) idaresindeki 67 AFM 056 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan genç kadın ağır yaralandı.

Bütün Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine adrese jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 23 yaşındaki Şura Uzun, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.