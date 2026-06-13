Yerel medyanın dijital dönüşüm sürecine katkı sunmayı amaçlayan “Yerel Medyada Dijital Atılım Akademisi”, Ankara’da yoğun katılımla başladı. Basın İlan Kurumu ve UMED iş birliğinde düzenlenen eğitim programında, alanında uzman isimler yerel medya temsilcileriyle bir araya gelerek dijital haberciliğin geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Açılışta Yerel Medyanın Gücüne Vurgu

Akademinin açılış konuşmasını yapan Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, yerel medyanın toplum üzerindeki etkisinin büyük olduğuna dikkat çekti. Gazeteciliğin yalnızca haber üretmekten ibaret olmadığını belirten Çelik, meslekte insan ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Gazetecilerin toplumla güçlü bağlar kurması gerektiğini ifade eden Çelik, “Gazeteci olarak halkla ilişkileriniz iyi olmalı ve haberlerinizin hikayesi bulunmalı” dedi.

Edip Üzen: Sosyal Medya Gazeteciliğin Vazgeçilmez Unsuru

Akademinin ilk dersinde Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen yerel gazetecilerle buluştu. Üzen, sosyal medyanın doğru ve etkili kullanımına ilişkin deneyimlerini paylaşırken, dijital mecralarda içerik üretiminin önemine dikkat çekti.

Sosyal medya platformlarının habercilik üzerindeki etkisini değerlendiren Üzen, dijital çağda gazetecilerin yeni iletişim araçlarını etkin kullanmasının gerekliliğini anlattı.

Yapay Zekâ Yerel Medya İçin Fırsat Sunuyor

Programın üçüncü dersinde Anadolu Ajansı Dijital Haberler Müdürlüğü Başmuhabiri Oğuzhan Çal gazetecilerle bir araya geldi. Çal, yapay zekâ teknolojilerinin medya sektörü için tehdit değil, önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Yapay zekâ destekli uygulamaların haber üretim süreçlerini hızlandırdığını söyleyen Çal, bu teknolojilerin yerel medyanın dijital dönüşümüne önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Canva ve Dijital İçerik Üretimi Anlatıldı

Akademi kapsamında yeni nesil dijital uygulamalar da ele alındı. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörlüğü’nden Sertan Türkyılmaz, gazetecilikte etik ilkeler ve dijital içerik üretiminde yaygın olarak kullanılan Canva uygulamasına ilişkin eğitim verdi.

Eğitimde, dijitalleşen medya düzeninde gazetecilerin yeni araçlara uyum sağlamasının önemi ve içerik üretim süreçlerinde yaşanan değişimler değerlendirildi.

Sosyal Medya Algoritmaları ve Yazılım Altyapıları Masaya Yatırıldı

Basın İlan Kurumu ve UMED iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında dijital dünyanın değişen dinamikleri ve sosyal medya ekosistemi de ele alındı.

Sosyal medya uzmanı Buğra Tolga Gülcan, gerçekleştirdiği sunumda algoritma destekli içerik üretimi, sosyal medya platformlarının çalışma mantığı ve yazılım altyapılarına ilişkin bilgi verdi. Katılımcılar, sosyal medya algoritmalarının içerik görünürlüğüne etkileri konusunda kapsamlı bilgiler edindi.

TRT Haber’den Yapay Zekâ Destekli Kurgu Teknikleri

“Yapay Zekâ Çağında Yerel Medya Akademisi” kapsamında TRT Haber Kurgu Editörü Oğuzhan Uyar da katılımcılarla buluştu.

Uyar, yeni nesil kurgu tekniklerini anlattığı sunumunda yapay zekânın haber kurgusuna entegrasyonu, içerik üretim süreçlerine sağladığı hız ve verimlilik ile dijital habercilikte yaşanan dönüşümü değerlendirdi.