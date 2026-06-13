Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında bir süredir üzerinde çalışılan resmi temaslar meyvesini verdi. İki ülke arasındaki diplomatik ve hususi (yeşil) pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyeti sağlanmasını öngören anlaşma resmen yürürlüğe girdi.

Resmi Temaslarda Yeni Dönem

Yürürlüğe giren bu yeni anlaşma kapsamında, her iki ülkenin de diplomatik ve hususi pasaportuna sahip olan vatandaşları, karşılıklı seyahatlerinde vize işlemlerinden muaf tutulacak.

Atılan bu adımın, özellikle iki ülke arasındaki bürokratik süreçleri hızlandırması, diplomatik ilişkileri daha dinamik bir seviyeye taşıması ve karşılıklı resmi ziyaretleri kolaylaştırması bekleniyor.