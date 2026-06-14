İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında 09.00'dan itibaren Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Trafiğe kapatılacak yollar
Etkinlik nedeniyle aşağıdaki güzergâhlarda trafik akışı geçici olarak durdurulacak:
- Galata Köprüsü
- Sahil Kennedy Caddesi (Çatladıkapı - Sirkeci ışıklar arası)
- Reşadiye Caddesi
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Abdülezel Paşa Caddesi
- Mürselpaşa Caddesi
- Ayvansaray Caddesi
- Kadir Has Caddesi
- Meclis-i Mebusan Caddesi
- Kemeraltı Caddesi
- Dolmabahçe Caddesi
- Beşiktaş Caddesi
- Eski Yıldız Caddesi
- Barbaros Bulvarı (Merkez Komutanlığı ışıklar arası)
- Çırağan Caddesi
- Tersane Caddesi
- Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikametine giden yol
- İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arasındaki güzergâh
Sürücüler için alternatif güzergâhlar
Yetkililer, sürücülerin trafik yoğunluğundan etkilenmemesi için şu yolları kullanmalarını tavsiye etti:
- Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü)
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
- Palanga Caddesi
- Asariye Caddesi
- Tarlabaşı Bulvarı
- Portakal Yokuşu Caddesi
- Dereboyu Caddesi
- Asker Ocağı Caddesi
- İnönü Caddesi
- Evliya Çelebi Caddesi
Yetkililer, pazar günü sabah saatlerinden itibaren belirtilen bölgelerde yoğunluk yaşanabileceğini belirterek sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmelerinin trafik akışına katkı sağlayacağı ifade edildi.