İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu kapsamında 09.00'dan itibaren Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar

Etkinlik nedeniyle aşağıdaki güzergâhlarda trafik akışı geçici olarak durdurulacak:

Galata Köprüsü

Sahil Kennedy Caddesi (Çatladıkapı - Sirkeci ışıklar arası)

Reşadiye Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Abdülezel Paşa Caddesi

Mürselpaşa Caddesi

Ayvansaray Caddesi

Kadir Has Caddesi

Meclis-i Mebusan Caddesi

Kemeraltı Caddesi

Dolmabahçe Caddesi

Beşiktaş Caddesi

Eski Yıldız Caddesi

Barbaros Bulvarı (Merkez Komutanlığı ışıklar arası)

Çırağan Caddesi

Tersane Caddesi

Refik Saydam Caddesi'nden Unkapanı istikametine giden yol

İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arasındaki güzergâh

Sürücüler için alternatif güzergâhlar

Yetkililer, sürücülerin trafik yoğunluğundan etkilenmemesi için şu yolları kullanmalarını tavsiye etti:

Unkapanı Köprüsü (Atatürk Köprüsü)

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

Palanga Caddesi

Asariye Caddesi

Tarlabaşı Bulvarı

Portakal Yokuşu Caddesi

Dereboyu Caddesi

Asker Ocağı Caddesi

İnönü Caddesi

Evliya Çelebi Caddesi

Yetkililer, pazar günü sabah saatlerinden itibaren belirtilen bölgelerde yoğunluk yaşanabileceğini belirterek sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmelerinin trafik akışına katkı sağlayacağı ifade edildi.