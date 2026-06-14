Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hazırlanan Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı'nın, bilim ve teknolojide söz sahibi bir Türkiye hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Çiftçi paylaşımında, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bilimde ve teknolojide söz sahibi bir Türkiye hedefiyle atılan bu önemli adım, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin teknoloji alanındaki dönüşümüne katkı sağlaması hedeflenen Yapay Zeka Eylem Planı'nın, kamu hizmetlerinden sanayiye, eğitimden güvenliğe kadar birçok alanda dijital dönüşümü hızlandırması bekleniyor.

Muhterem Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın liderliğinde hazırlanan Türkiye’nin Yapay Zeka Eylem Planı’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.



Bilimde ve teknolojide söz sahibi bir Türkiye hedefiyle atılan bu önemli adım, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç… pic.twitter.com/uoQgH94TBd — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) June 13, 2026