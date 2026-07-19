Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Facebook ve Instagram'da küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor. Çok sayıda kullanıcı, hesaplarına giriş yapamadıklarını, ana sayfanın yüklenmediğini ve uygulamaların hata verdiğini sosyal medya platformları üzerinden paylaşmaya başladı.

Arıza takip platformlarına yansıyan verilere göre, kısa süre içinde binlerce kullanıcı Facebook ve Instagram'da yaşadıkları bağlantı sorunlarını bildirdi. Şikayetlerin özellikle giriş yapamama, akışın yenilenmemesi ve internet sitesi ile mobil uygulamaya erişilememesi üzerinde yoğunlaştığı görüldü.

Sorunun Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya başta olmak üzere birçok ülkede hissedildiği belirtilirken, Türkiye'den de çok sayıda kullanıcı benzer erişim problemleri yaşadığını aktardı.

Meta'dan ise haberin yayımlandığı sırada erişim sorununa ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kesintinin neden kaynaklandığı ve ne zaman tamamen giderileceği henüz bilinmiyor.