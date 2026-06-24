UFO’nun ilk olarak ABD’nin yayınladığı görüntülerde görüldüğünü düşünebilirsiniz. Aksine ilk UFO görüntüleri 1839’da Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki Nizip’teki gözlemler sırasında raporlanmıştır. Modern çağın ilk vakası ise, 1948’de ABD’de gerçekleşmiştir.

Günümüzde görülen UFO görüntüleri

Son zamanlarda Türkiye’de geçmiş dönemlere göre oldukça sık bir şekilde UFO görüldüğü yönünde haberler yayınlanmaktadır. Türkiye'de bilinen ilk modern kayıtlı vaka 1948 Adana gözlemidir. Ülkemizde zaman zaman gökyüzünde görülen gizemli ışıklar ve cisimler halk arasında heyecan yaratmakta ve medyada yer bulmaktadır.

Bu tür iddialar genellikle İHA/drone uçuşları, askeri tatbikatlar, meteorolojik olaylar veya Starlink uyduları gibi açıklanabilir durumlardan kaynaklanmakta olup, bazı durumlarda kesin bir sonuca varılamamaktadır.

Son yıllarda Başkent Ankara ve Gaziantep gibi çeşitli bölgelerde, vatandaşlar veya yolcu uçağı pilotları tarafından gökyüzünde tanımlanamayan hareketli ışıklar ve cisimler rapor edilmiştir.

Dünyada görülen UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) vakaları, gözlemcilerin iddialarından ve askeri/bilimsel kurumlarca kaydedilen görüntülerden oluşur.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayınlanan verilerde ABD, Japonya ve Orta Doğu gibi bölgeler gözlem noktaları olarak öne çıkmaktadır.

Yetkililer Tarafından Açıklama Bekleniyor Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna önümüzdeki hafta yeni UFO/UAP dosyalarının paylaşılacağını açıkladı.