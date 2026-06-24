Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şube, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yaşandığını belirttiği olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, NATO kapsamında yürütülen gözaltı işlemleri sırasında bir müvekkilin avukatının gözü önünde merdivenden itilerek düşürüldüğü, tepki gösteren avukatın ise kolundan tutulup savrularak darp edildiği iddia edildi.

ÇHD Ankara Şube, olayın ardından ilgili kolluk personeli hakkında işlem yapılması ve dosya süreçlerinden el çektirilmesi talebinde bulunulduğunu ancak buna rağmen herhangi bir adım atılmadığını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, tutanak tutmak üzere olay yerine gelen Ankara Barosu yetkilisinin içeri alınmadığı da öne sürüldü.

Yaşananların ardından dernek, sürecin sağlıklı yürütülmesinin mümkün olmadığını savunarak, Ankara Emniyet Müdürlüğü personelinin hem gözaltındaki kişilere hem de avukatlara yönelik darp ve müdahalelerde bulunduğunu iddia etti.

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube ise olayın takipçisi olacaklarını ve sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletilmesi gerektiğini vurguladı.