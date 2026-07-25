Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital mecralara yönelik kapsamlı bir denetim hamlesine hazırlanıyor. TBMM'de sunum gerçekleştiren RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, internet ortamında ve özellikle YouTube platformunda düzenli yayın yapan mecraların lisans kapsamına alınması gerektiğini duyurdu.

Sokak Röportajları ve Haber Kanalları Kapsamda

RTÜK Başkanı Daniş, kişisel ve anlık sosyal medya paylaşımlarının düzenleme dışında tutulacağını belirtti. Ancak düzenli olarak haber, tartışma, analiz ve sokak röportajı sunan mecraların doğrudan yayıncılık faaliyeti yürüttüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Mevzuatın günümüz dijital dünyasına uyarlanması gerekiyor. YouTube gibi habercilik yapan yapılanmaların kurumumuz tarafından lisanslanması icap etmektedir."

Yeni adımla birlikte sokak röportajları artık basit bir sosyal medya içeriği olarak değil, kamusal etkisi olan bir yayın formatı kabul edilerek habercilik etik kurallarına tabi tutulacak.

Yayın Gelirlerinden %1,5 Pay Alınacak

Yeni düzenleme kapsamında lisans alacak dijital yayıncılardan, elde ettikleri yayın gelirlerinin yüzde 1,5'i oranında pay alınması planlanıyor. RTÜK’ün, sürecin hukuki ve teknik boyutlarını netleştirmek amacıyla YouTube ve diğer dijital platform temsilcileriyle temaslarını sürdürdüğü bildirildi.

Yapay Zeka ile Anlık Dijital Denetim Geliyor

Dijital mecralardaki devasa içerik akışını takip etmek için yapay zeka destekli bir yazılım mekanizmasının devreye gireceği açıklandı. Bilişim altyapısıyla desteklenen bu sistem; nefret söylemi, dezenformasyon, etik ihlaller ve telif sorunlarını anında tespit ederek uzmanlara iletecek.

İhlal durumlarında ise ihlalin ağırlığına göre içerik çıkarma, erişim engelleme veya lisans iptali gibi yaptırımlar uygulanabilecek.

Akıllı İşaretler Yenileniyor: 10+ ve 16+ Yaş Kategorileri Geliyor

Çocukları ve gençleri dijital risklerden korumak amacıyla "Akıllı İşaretler" sisteminin de güncellendiği duyuruldu. Yeni yapıda 10+ ve 16+ yaş kategorileri eklenecek; zorbalık, kumar, uyuşturucu, intihar ve uygunsuz dil gibi unsurlar net sembollerle ekranlara yansıtılacak.

Gençler TV’yi Bıraktı, Sosyal Medyaya Yöneldi

RTÜK’ün yayımladığı "Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması" verileri de dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu:

Televizyon İzleme Süresi Düştü: 15-21 yaş grubundaki gençlerin günlük TV izleme süresi 40 dakikaya kadar geriledi.

Sosyal Medya Lider: Gençlerin günlük ortalama sosyal medya kullanımı 3,5 saat oldu.

Okuryazarlık Arttı: Gençlerde yüksek dijital okuryazarlık oranı ciddi bir tırmanış göstererek %57,2 seviyesine ulaştı.