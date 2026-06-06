Sincan Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirilen Bilim Sincan, Arasta Sincan’da Bilim ve Teknoloji Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında öğrenciler, bilim ve teknoloji temalı çeşitli etkinliklere katılma imkânı buldu.

Öğrenciler Bilim ve Teknoloji Etkinliklerinde Bir Araya Geldi

Arasta Sincan’da gerçekleştirilen festivalde öğrenciler gün boyunca bilim ve teknoloji alanında hazırlanan etkinliklere katıldı. Festival programında drone gösterileri, robotik uygulamalar, sıfır atık sergisi ve çeşitli atölye çalışmaları yer aldı.

Katılımcılar ayrıca BTİDER Tırı’nda düzenlenen etkinliklerde güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Protokol Üyeleri Festivale Katıldı

Sincan Bilim ve Teknoloji Festivali’ne, Murat Ercan, Levent Kılıç, Nail Akça, Alican Kılıç ve Mustafa Özcan katıldı.

Murat Ercan: Hedefimiz Daha Fazla Çocuğa Ulaşmak

Festivalin açılışında konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçede bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında çeşitli etkinliklerin sürdüğünü belirterek Bilim Sincan’ın ziyaretçi sayısının 10 bine yaklaştığını ifade etti.

Ercan, çocukların ve gençlerin potansiyellerini geliştirmelerine katkı sağlayacak faaliyetlere devam edeceklerini söyledi.