İstanbul’un Sultangazi ilçesi, teknoloji ve spor tutkunlarını bir araya getiren önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. TECH Drone League (TDL) 2026 Drone Yarışları'nın ilk etabı, Sultangazi Etkinlik Alanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen drone pilotları kıyasıya mücadele ederken, ziyaretçiler de teknoloji odaklı etkinliklerle dolu iki gün geçirme fırsatı buldu.

Drone Pilotları Sultangazi’de Yarıştı

6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen organizasyonda drone yarışları nefes kesen anlara sahne oldu. Yarışların yanı sıra kurulan teknoloji deneyim alanları, her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekti. Etkinlik kapsamında drone simülatörü, drone futbolu, sanal gerçeklik (VR) deneyim alanı, segway pisti, robot futbolu ve drone LED perde gösterileri katılımcılarla buluştu.

Teknoloji ve havacılık meraklılarını bir araya getiren etkinlik, gençlerin yoğun ilgisiyle dikkat çekti.

Başkan Dursun: Hedefimiz Avrupa’nın En İyi Spor Şehri Olmak

Etkinlikte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi'nin 2025 yılının Aralık ayında Avrupa Parlamentosu tarafından "Avrupa Spor Şehri" unvanına layık görüldüğünü hatırlattı.

2026 yılı itibarıyla Avrupa genelinde bu unvana sahip 14 şehir bulunduğunu belirten Dursun, Sultangazi'nin hedefinin daha büyük olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bu unvan bizim için çok değerli ancak hedefimiz bununla sınırlı değil. Eylül sonu veya ekim başında yapılacak değerlendirme sonucunda Avrupa'nın 'En İyi Spor Şehri' seçilecek. Biz de bu unvanı kazanmak için yıl boyunca yoğun çalışmalar yürütüyoruz."

Uluslararası Spor Organizasyonları Devam Edecek

Sultangazi'nin spor alanındaki yatırımlarına dikkat çeken Dursun, ilçenin son dönemde önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirtti.

Yaklaşık bir ay önce düzenlenen uluslararası 3x3 basketbol turnuvasının Türkiye'nin en güçlü organizasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Dursun, önümüzdeki aylarda yeni uluslararası turnuvaların da ilçede gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kasım ayında düzenlenecek Gençler Avrupa Karate Şampiyonası'nın da Sultangazi'de yapılmasının planlandığını ifade eden Dursun, spor yatırımlarının artarak devam edeceğini söyledi.

"24 Branşta 3 Bin 500 Lisanslı Sporcumuz Var"

Sultangazi'nin genç nüfusuyla dikkat çeken bir ilçe olduğunu belirten Dursun, yaklaşık 550 bin nüfusun 300 bininin 30 yaş altındaki gençlerden oluştuğunu kaydetti.

Gençleri sporla buluşturmayı öncelikli hedef olarak gördüklerini vurgulayan Dursun, şu bilgileri paylaştı:

"Sultangazi Spor Kulübü bugün Türkiye'nin en güçlü spor kulüplerinden biri konumunda. 24 farklı branşta faaliyet gösteriyoruz ve 3 bin 500 lisanslı sporcumuz bulunuyor. Kulübümüz bünyesinde Avrupa şampiyonları, Türkiye şampiyonları ve dünya şampiyonluğu hedefleyen çok sayıda başarılı sporcu yetişiyor."

Teknoloji ve Spor Aynı Platformda Buluştu

TECH Drone League 2026'nın ilk etabı, yalnızca bir yarış organizasyonu olmanın ötesine geçerek teknoloji, havacılık ve sporu aynı platformda buluşturdu. Drone teknolojilerine ilgi duyan gençlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, Sultangazi'nin spor ve teknoloji merkezi olma hedefi doğrultusunda önemli organizasyonlardan biri olarak öne çıktı.

Drone yarışları, teknolojik deneyim alanları ve sahne gösterileriyle renklenen organizasyonun, ilçenin "Avrupa'nın En İyi Spor Şehri" hedefi doğrultusunda düzenlenen etkinlikler arasında önemli bir yer tuttuğu belirtildi.