

Adil Haber-Sen Genel Başkanı Çetin Örnek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek torba yasa teklifinde yer alan PTT düzenlemesini Gazetemiz SONSÖZ'e değerlendirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; teklifin mevcut haliyle önemli eksiklikler içerdiğini belirten Örnek, PTT çalışanlarının haklarının güvence altına alınması için Genel Kurul'da değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak olan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", PTT'de görev yapan 399 sayılı KHK'ye tabi personeli de yakından ilgilendiriyor. Teklife göre personel, 20 gün içinde kabul etmeleri halinde PTT'de idari hizmet sözleşmeli personel olarak görevine devam edecek, kabul etmeyenler ise diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilecek.

NAKİL SÜRECİNDE UNVAN SORUNU

Düzenlemeyi Gazetemiz SONSÖZ'e değerlendiren Adil Haber-Sen Genel Başkanı Çetin Örnek, teklifin çalışanların temel hakları açısından önemli eksiklikler içerdiğini söyledi. Teklif kapsamında diğer kamu kurumlarına nakledilecek personelin mevcut unvanlarıyla gönderilmesinin yeni sorunlar doğuracağını belirten Örnek, özellikle dağıtıcı ve başdağıtıcı kadrosunda çalışan personelin farklı kurumlarda görev tanımı konusunda sıkıntı yaşayabileceğini söyledi. Bu nedenle söz konusu personelin memur unvanıyla atanmasının hem eğitim durumlarına hem de kamu hizmetinin ihtiyaçlarına daha uygun olacağını dile getirdi.

"KAMU GÖREVLİSİ OLDUKLARI KANUNDA AÇIKÇA BELİRTİLMELİ"

İdari hizmet sözleşmeli personelin hukuki statüsünün kanunda açık biçimde düzenlenmediğini ifade eden Örnek, PTT'de çalışan İHS'li personelin kamu görevlisi olduğunu vurguladı. İHS'li PTT personelinin de devlet memurlarının geçtiği süreçlerden geçerek göreve başladığını, toplu sözleşme hükümlerine tabi olduğunu ve uyuşmazlıklarının idare mahkemelerinde görüldüğünü belirten Örnek, "Bu statüde istihdam edilecek personel kamu görevlisidir." hükmünün doğrudan kanun metnine eklenmesi gerektiğini ifade etti.

"EN BÜYÜK EKSİKLİK İŞ GÜVENCESİ"

Kanun teklifindeki en önemli eksikliğin iş güvencesi olduğunu dile getiren Çetin Örnek, PTT'nin küçülmesi ya da olası özelleştirme durumunda İdari Hizmet Sözleşmeli personelin geleceğine ilişkin herhangi bir yasal güvence bulunmadığını söyledi.

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