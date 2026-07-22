CHP Ankara İl Başkanlığı'nda yaşanan görev değişikliğinin ardından eski CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ümit Erkol'un gözaltına alınmasının ardından CHP Ankara İl Başkanlığı'na vekâlet eden Yüksel Işık, mutlak butlan kararı kapsamında il başkanlığına yapılan atamanın ardından görevinden alındı.

Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i etiketleyerek, “Bu halk çaresiz değil; yeni bir yol açıldı. Yolu açan Genel Başkanımız Özgür Özel” ifadelerini kullandı.

Yeni döneme ilişkin mesaj veren Işık, “Şimdi görevimiz, o yolu; işçinin, işsizin, memurun, emeklinin, öğrencinin, öğretmenin, engellinin, yaş almışların, kadınların ve gelecek güvencesi isteyen herkesin yolu yapmaktır” dedi.

Paylaşımında #YENİPARTİ etiketini kullanan Işık, “İktidarında, öteki olmayacak. Kimse kendini kimsesiz hissetmeyecek. Yürüyelim” ifadeleriyle dikkat çekti.