Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Caterina Montella'nın evinde geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Merhume Caterina Montella için cenaze töreninin bugün İtalya'nın Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesindeki San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Federasyon, yayımladığı taziye mesajında Vincenzo Montella başta olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.