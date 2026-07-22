Türkiye Tekel Bayiler Platform Başkanı Özgür Aybaş, e-Devlet üzerinden yaptığı siyasi parti üyeliği sorgulamasında, bilgisi ve açık rızası dışında AK Parti üyeliği bulunduğunu öne sürdü. Aybaş’ın paylaşımı, kişilerin bilgisi dışında siyasi parti üyeliği oluşturulup oluşturulamayacağı ve kişisel verilerin nasıl kullanıldığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aybaş, “Bugün e-Devlet üzerinden yaptığım sorgulamada, bilgim ve açık rızam dışında bir siyasi parti üyeliği kaydının bulunduğunu gördüm” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı duruma tepki gösteren Aybaş, “Benim bilgim ve onayım olmadan böyle bir üyelik işlemi nasıl yapılabildi? Kişisel bilgilerimiz kimlerin elinde ve bu işlemler hangi yöntemle gerçekleştiriliyor?” sorularını yöneltti.

Aybaş, paylaşımında vatandaşlara da çağrıda bulunarak herkesin e-Devlet üzerinden “Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama” hizmetini kullanarak kendi adına kayıtlı bir siyasi parti üyeliği bulunup bulunmadığını kontrol etmesini istedi.