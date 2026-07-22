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Saldırıların, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 'ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı amaçladığı' vurgulanan açıklamada, 'Hürmüz Boğazı, ticari gemi trafiğine açık kalmaya devam ediyor' denildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal hesabından yapılan açıklamada, 'CENTCOM, İran'a karşı 11'inci saldırı dalgasını başarıyla tamamladı. İran'ın askeri operasyon merkezleri, denizcilik kabiliyetleri, uçak hangarları, insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri ve askeri lojistik altyapısı hedef alındı' ifadelerine yer verildi.

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