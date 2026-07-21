CHP'de yeni parti tartışmalarının ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İddiaya göre, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "yeni parti" açıklamasının ardından geçen ilk bir saat içinde 387 bin kişi e-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa etti.

Söz konusu rakam kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, iddia siyaset gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Öte yandan, 387 bin kişinin istifa ettiğine ilişkin CHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı veya diğer resmi kurumlardan herhangi bir doğrulama ya da açıklama yapılmadı. İddiaya ilişkin resmi açıklamaların takip edildiği belirtildi.