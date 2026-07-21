Gazeteci Alican Uludağ yeniden gözaltına alındı. Yaklaşık 90 gün tutuklu kaldıktan sonra 21 Mayıs'ta tahliye edilen DW Türkçe muhabiri Uludağ, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı kısa bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu.
Uludağ, paylaşımında "Gözaltına alınıyorum." ifadelerini kullandı.
Uludağ, şubat ayında sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. İlk duruşmada 21 Mayıs'ta tahliyesine karar verilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Alican Uludağ’ın “halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “halka yanıltıcı bilgi alenen yayma” suçlarından gözaltına alındığını duyurdu.
Muhabir: Haber Merkezi