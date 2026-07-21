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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Alican Uludağ’ın “halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “halka yanıltıcı bilgi alenen yayma” suçlarından gözaltına alındığını duyurdu.

Gazeteci Alican Uludağ yeniden gözaltına alındı. Yaklaşık 90 gün tutuklu kaldıktan sonra 21 Mayıs'ta tahliye edilen DW Türkçe muhabiri Uludağ, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı kısa bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

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