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Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un gözaltına alındığı öğrenildi.

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