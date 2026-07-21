Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un gözaltına alındığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında Bulut'un adresinde arama yapıldığı belirtilirken, operasyonun Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği aktarıldı.
Doruk Bulut'un gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.
Muhabir: Haber Merkezi