Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde aralarında doktor, hemşire, kamu personeli, güvenlik korucusu ve iş insanlarının da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında doktorlar Furkan Karabulut, Ezgi Erdal Karakaş ve Genel Cerrahi Uzmanı Hüseyin Kocaaslan, Bilgi İşlem Uzmanı Emine Yılmaz, Veri Giriş ve Kontrol İşletmeni Tamer Siler, Veri Giriş Personelleri Mustafa Yıldız ve Mömün Polat, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Yeter Satıcı ile hemşire Alev Şan ve Veri Giriş Personeli Yoldaş Altaş yer aldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, hafriyat işiyle uğraşan iş insanı Okan Yarıcı, güvenlik korucusu Fatih Özmen, eski güvenlik korucubaşı Yılmaz Arslan ve ACA Bilişim Şirketi sahibi Memet Aca da gözaltına alındı.

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolmuş, kendisinden o tarihten bu yana haber alınamamıştı. Doku'nun bulunmasına yönelik soruşturma ve arama çalışmaları kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ederken, son gözaltılar soruşturmada yeni bir aşama olarak değerlendirildi.