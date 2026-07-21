Mamak Belediyesi, yaz akşamlarını mahallelere taşıyan yeni etkinlik serisini başlatıyor. “Mahallemde Hayat Var” Açık Hava Konserleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında konserlerin yanı sıra çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

Etkinlik serisinin ilk programı, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30’da Araplar Mahallesi Okyanus Konutları İçi’nde gerçekleştirilecek. Programda sahne performanslarının yanı sıra çocuklar için palyaço gösterileri, yüz boyama, yarışmalar ve sürpriz hediyeler yer alacak.

ÇOCUKLAR İÇİN RENKLİ ETKİNLİKLER

Ailelerin müzik eşliğinde keyifli vakit geçireceği etkinliklerde çocuklar da kendileri için oluşturulan alanlarda eğlenecek. Yaz boyunca farklı mahallelerde devam edecek konser ve etkinliklerle Mamaklıların sosyal ve kültürel buluşmalarda bir araya gelmesi hedefleniyor.

ETKİNLİKLER BELEDİYENİN ÖZ KAYNAKLARIYLA DÜZENLENİYOR

Mamak Belediyesi, “Mahallemde Hayat Var” organizasyonunun belediyenin kendi personeli, ekipmanları ve teknik imkânlarıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Planlama, sahne kurulumu, teknik altyapı ve çocuk etkinlikleri dahil olmak üzere organizasyonun tüm süreçleri belediye ekipleri tarafından yürütülecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek “Mahallemde Hayat Var” Açık Hava Konserleri, yaz boyunca Mamak’ın farklı mahallelerinde vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.