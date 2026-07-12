Türkiye siyasetinde CHP’li belediyelere yönelik operasyonların yankıları sürüyor. 11 Temmuz'da Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı ile birlikte 36 kişi gözaltına alınmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından operasyonların diğer CHP'li belediyelere uzanıp uzanmayacağı tartışılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda sonsoz.com.tr muhabiri Melisa Sapaz, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'e gündeme ilişkin sorular yöneltti. Sapaz, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonu hatırlatarak, Mamak Belediyesi'ne de benzer bir operasyon düzenlenmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmesini sordu.

“Benim Alnım Ak”

Başkan Şahin ise iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Benim alnım ak, ben işime bakıyorum. Tek başımayım. Şoförüm yok, korumam yok. Bir kuruşluk ihale yapmamışım. Yapan arkadaşlara da saygım var. Türkiye'de adalet ve hukuk var. Doğru olan herkes aklanır."