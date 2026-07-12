Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, Türkiye bisiklet tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Almanya'nın Cottbus kentinde düzenlenen UEC Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda mücadele eden Yılmaz, U23 Erkekler Omnium disiplininde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 faaliyet programında yer alan organizasyon, Almanya'daki Lausitz Velodromu'nda gerçekleştiriliyor. Şampiyonanın en zorlu dayanıklılık branşlarından biri olan Omnium yarışında piste çıkan Ramazan Yılmaz, Avrupa'nın güçlü sporcuları arasında başarılı bir performans sergileyerek kürsüye çıktı.

Türkiye'nin U23 kategorisindeki ilk Avrupa madalyası

Ramazan Yılmaz'ın kazandığı bronz madalya, Türkiye'nin Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonaları tarihinde U23 kategorisinde elde ettiği ilk madalya olma özelliğini taşıyor.

Tarihi başarı sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Yılmaz'ın başarısının Türk pist bisikleti adına büyük önem taşıdığını belirtti.

Müftüoğlu, "Ramazan Yılmaz'ın Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalya hepimizi büyük bir gurura taşıdı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonaları tarihinde U23 kategorisinde elde ettiği ilk madalya olması, bu başarıyı daha da anlamlı kılıyor" ifadelerini kullandı.

Türk bisikletinin gelişiminde altyapı çalışmalarının ve spor tesislerine yapılan yatırımların önemine dikkat çeken Müftüoğlu, sporcu, teknik ekip ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bakan Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da Ramazan Yılmaz'ın tarihi başarısı sonrası tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, milli sporcunun Avrupa'nın en güçlü bisikletçileri arasında kürsüye çıkarak Türk bisiklet tarihine geçtiğini belirterek, "Ramazan Yılmaz'ın elde ettiği bu sonuç, Türkiye'nin Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonaları'nda 23 Yaş Altı kategorisinde kazandığı ilk madalya olarak Türk bisiklet tarihindeki yerini almıştır" dedi.

Yılmaz'ın başarısında emeği geçen antrenörleri ve tüm paydaşları kutlayan Bakan Bak, milli sporcunun başarılarının devamını diledi.