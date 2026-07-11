Küçükçekmece'de gündüz saatlerinde yaşanan silahlı saldırı mahallede paniğe neden oldu. Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan marketinde bulunan Suat B., iddiaya göre aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saat 13.15 sıralarında meydana gelen olayda şüpheli, market sahibine peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu Suat B.'nin bacaklarına üç kurşun isabet ederken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Silah seslerini duyan çevredeki esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, saldırının yaşandığı bölgede detaylı inceleme gerçekleştirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Silahıyla Rahatça Uzaklaştı"

Olayın tanıklarından esnaf Mehmet Çebi, silah seslerini duyduktan sonra sokağa çıktığını belirterek saldırganın elindeki silahla yürüyerek uzaklaştığını söyledi.

Çebi, vurulan kişinin yakın arkadaşı olduğunu ifade ederek, Suat B.'nin ağır yaralandığını ve hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğünü dile getirdi.

Olay Anı Cep Telefonuyla Kaydedildi

Saldırının ardından yaşanan hareketlilik çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, saldırının nedeni ve şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturmasını sürdürüyor.