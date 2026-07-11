Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Berkay Arıkan, Türkiye genelinde tam puan alan 452 öğrenciden biri olmayı başardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Hakimiyet-i Milliyet Ortaokulu'ndan mezun olan Berkay Arıkan, sınav sürecinde yoğun soru çözmek yerine eksiklerini tespit ederek verimli çalışmayı tercih ettiğini söyledi.

"Yanlışlarımı Analiz Ettim"

Başarısını planlı ve bilinçli çalışmaya borçlu olduğunu belirten Arıkan, saatlerce masa başında ders çalışan bir öğrenci olmadığını ifade etti.

Sınav hazırlığında fazla kaynak tüketmek yerine yaptığı yanlışları analiz ettiğini anlatan Arıkan, bu konular üzerinde yoğunlaşarak eksiklerini giderdiğini söyledi. Düzenli tekrar yapmanın ve soru tiplerini doğru analiz etmenin başarıya önemli katkı sağladığını dile getiren genç öğrenci, bitirdiği kaynak sayısının sanıldığı kadar fazla olmadığını belirtti.

Hedefi Kabataş Erkek Lisesi

Lise tercihlerinde ilk hedefinin Kabataş Erkek Lisesi olduğunu söyleyen Arıkan, okulun sunduğu akademik olanaklar ve yurt dışı fırsatlarının bu tercihinde etkili olduğunu ifade etti.

"Öğretmenlerim ve Ailem En Büyük Desteğim Oldu"

Başarısında öğretmenleri ve ailesinin önemli payı olduğunu vurgulayan Berkay Arıkan, dört yıl boyunca kendisine destek veren öğretmenlerine teşekkür etti.

Ailesinin kendisini baskı altına almadığını ve rahat bir çalışma ortamı sağladığını belirten Arıkan, bu yaklaşımın sınav sürecini daha verimli geçirmesine yardımcı olduğunu ifade etti. Genç öğrenci, başarının yalnızca uzun saatler çalışmaktan değil, doğru yöntemle ve istikrarlı bir şekilde hazırlanmaktan geçtiğini sözlerine ekledi.