Ankara'da akademik başarıları, sosyal etkinlikleri ve proje çalışmalarıyla dikkat çeken Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde öğrenci ve velileri ağırlamaya hazırlanıyor. Okul yönetimi tarafından düzenlenecek LGS Tanıtım Günleri kapsamında aday öğrenciler, eğitim ortamını yakından inceleme fırsatı bulacak.

Yedi yıldır Okul Müdürü Fatih Aşkın'ın yönetiminde eğitim faaliyetlerini sürdüren Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, akademik başarıyı sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel çalışmalarla destekleyen eğitim anlayışıyla öne çıkıyor. Okul, her yıl artan başarı grafiğiyle Ankara'nın tercih edilen eğitim kurumları arasında yer almayı sürdürüyor.

Akademik ve Sosyal İmkanlar Tanıtılacak

Tanıtım günleri boyunca öğrenci ve velilere okulun eğitim modeli hakkında kapsamlı bilgi verilecek. Katılımcılar;

Akademik başarılar,

Modern fen laboratuvarları,

Resim ve müzik atölyeleri,

Spor salonları ve açık spor alanları,

Eğitim sınıfları,

Okulun sosyal ve kültürel faaliyetleri

hakkında ayrıntılı bilgi edinme imkânı bulacak.

Okul yönetimi, öğrencilerin yalnızca sınav başarısına değil; bilim, sanat, spor ve sosyal gelişim alanlarında da donanımlı bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini belirtiyor.

LGS Tanıtım Günleri Tarihleri

Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek tanıtım programı şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

14 Temmuz 2026 Salı

16 Temmuz 2026 Perşembe

20 Temmuz 2026 Pazartesi

22 Temmuz 2026 Çarşamba

Program her gün iki oturum halinde yapılacak:

1. Oturum: 10.00

2. Oturum: 12.00

"Doğru Tercih İçin Okulumuzu Yakından Tanıyın"

Okul yönetimi, tercih döneminde sağlıklı karar verebilmek adına aday öğrenci ve velilere okulun sosyal medya hesaplarını incelemelerini de öneriyor. Hesaplarda geçmiş yıllarda gerçekleştirilen akademik çalışmalar, ulusal ve uluslararası projeler, sportif ve kültürel etkinlikler, üniversite yerleştirme başarıları ile derece elde eden öğrencilerin çalışmaları ayrıntılı şekilde yer alıyor.

Eğitimde kalite, disiplin ve sürdürülebilir başarı anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi, LGS tercih sürecinde öğrencileri ve velileri okulun eğitim ortamını yakından görmeye davet ediyor