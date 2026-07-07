36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu, Ankara'da gerçekleştirildi. Forumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayisinde iş birliği, üretim kapasitesi ve müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen foruma; NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO ve müttefik ülkelerin üst düzey yetkilileri ile uluslararası savunma sanayi şirketlerinin temsilcileri katıldı.

"Savunma alanındaki kısıtlamalar kolektif güvenliği zayıflatıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO'nun yeni dönemde daha güçlü bir Avrupa sütununa ihtiyaç duyduğunu belirterek, savunma sanayisinde üretim kapasitesinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Yılmaz, "Müttefikler arasında savunma alanındaki ticaret kısıtlamaları ve yaptırımlar, İttifak'ın askeri hazırlık düzeyini ve kolektif güvenliğimizi zayıflatmaktadır. Bu nedenle hem müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı hem de NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta Avrupa Birliği olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir." dedi.

Kısıtlamaların devam etmesi halinde üretim kapasitesinin gelişiminin yavaşlayacağını ve maliyetlerin artacağını ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin daha dayanıklı bir Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisine katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

"Türkiye savunma ihracatında dünyada 11'inci sırada"

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, ülkenin savunma ihracatında dünyada 11'inci sırada yer aldığını açıkladı.

Yılmaz, "Yakın bir gelecekte ilk 10 ülke içinde olmayı hedefliyoruz. Savunma sanayimiz hava, kara, deniz, siber ve uzay alanlarını kapsayan geniş bir ürün yelpazesine ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yerlilik oranı yüzde 80'i aşmış durumda." ifadelerini kullandı.

Savunma ve havacılık ihracatının son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aştığını belirten Yılmaz, ihracatın önemli bölümünün NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakan Güler: "Savunma sanayi kapasitesi kritik öneme sahip"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de forumun açılışında yaptığı konuşmada, günümüz güvenlik ortamında güçlü savunma sanayisinin önemine dikkat çekti.

NATO'nun kolektif savunma anlayışının her zamankinden daha fazla önem taşıdığını belirten Güler, sürdürülebilir tedarik zincirleri, mühimmat stokları, modernizasyon çalışmaları ve yenilikçi sanayi ekosistemlerinin kritik unsurlar olduğunu ifade etti.

Güler, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli yeteneklere ulaştığını belirterek, KAAN savaş uçağı programı, ALTAY tankı, insansız sistemler, elektronik harp çözümleri ve mühimmat üretim kapasitesinin Türkiye'nin geldiği seviyeyi gösterdiğini söyledi.

Rutte: "NATO'nun savunma sanayi devrimine ihtiyacı var"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise savunma sanayisinin NATO'nun caydırıcılık gücünde kritik rol oynadığını vurguladı.

Savunma sanayisini bir futbol takımına benzeten Rutte, "Hiç kimse tek başına kazanamaz. NATO da caydırıcı olabilmek ve savunma yapabilmek için takım olmak zorunda." dedi.

Rutte, hava savunma sistemleri, mühimmat, dron teknolojileri ve uydu alanlarında kapasitenin artırılması gerektiğini belirterek, NATO'nun savunma sanayisinde daha hızlı hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Savunma sanayisinde ortak üretim vurgusu

Forumda, NATO müttefikleri arasında savunma sanayi iş birliğinin artırılması, üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve yeni teknolojilere yönelik ortak çalışmalar ele alındı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki tecrübesi ve üretim kapasitesiyle NATO'nun güvenlik mimarisinde önemli bir rol üstlenmeye devam edeceği belirtildi.