Dünya diplomasisinin gözü, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için ev sahibi Ankara'ya çevrildi. Kritik zirve öncesinde, üye ve ortak ülkelerin devlet başkanları ile uluslararası heyetler ardı ardına başkente ulaşıyor. Ankara Esenboğa Havalimanı askeri ve diplomatik uçuşlarla yoğun bir trafik yaşarken, liderler zirve öncesi ikili temaslarına da başladı.

Külliye'de İlk Kritik Kabul: Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i Ağırladı

Zirve öncesi ikili diplomatik temasların ilk adımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı NATO Zirvesi vesilesiyle Ankara'ya gelen Kanada Başbakanı Mark Carney‘i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen bu önemli ön görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ittifakın gündemindeki stratejik konular ele alındı.

Liderler Ardı Ardına Ankara'ya Ayak Basıyor

Büyük buluşma öncesinde liderlerin Ankara'ya gelişleri sürüyor. İttifakın son dönemde katılan üyelerinden Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve kritik mesajlar vermesi beklenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelen liderler arasında yer aldı. Başkentteki diplomatik hareketliliğin zirve saatine kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

Savaşın Gölgesinde Gelen Zelenskiy'den Ankara Zirvesine Büyük Umut

Ankara yolculuğu öncesinde ülkesindeki son durumu paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev ve Vişneve kasabası başta olmak üzere Ukrayna genelinde 68 füze ve 351 SİHA ile ağır bir hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırılarda can kaybının 22'ye yükseldiğini, yaralı sayısının ise 90'ı geçtiğini duyuran Zelenskiy, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Hava savunma sistemlerine olan acil ihtiyacı vurgulayan ve Patriot füzelerinin üretimi için ABD'den lisans hakkı talep ettiklerini hatırlatan Zelenskiy, Ankara'da yapılacak görüşmelerden büyük bir beklentisi olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Bu bizim için en büyük önceliktir. Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36’ncı ⁠NATO Zirvesi'nin Ukrayna'ya destek sağlanması açısından önemli olmasını bekliyoruz. Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa-Atlantik devletleri zirvesinin de boş geçmeyeceğini umuyoruz."