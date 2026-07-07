Şefik Murat Arıkan, sarkomların nadir görülmesine rağmen tanıdaki gecikmeler nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Memorial Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Arıkan, 1-31 Temmuz Sarkom Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada, hastalığın belirtileri ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi.

Büyüyen kitleler sarkom belirtisi olabilir

Sarkomların çocuklardan ileri yaş grubuna kadar her yaşta görülebileceğini ifade eden Arıkan, bazı kemik sarkomlarının özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde, yumuşak doku sarkomlarının ise daha çok erişkinlerde ortaya çıktığını söyledi.

Hastalığın en sık belirtisinin zaman içinde büyüyen kitleler olduğunu belirten Prof. Dr. Arıkan, bu kitlelerin ağrılı ya da ağrısız olabileceğine dikkat çekti.

Arıkan, "Özellikle yumuşak doku sarkomlarında başlangıçta ağrı olmayabilir. Hastalar oluşan şişliği çoğu zaman çarpma, düşme veya kas zorlanmasına bağlayarak aylarca bekleyebiliyor" dedi.

5 santimetreden büyük kitlelere dikkat

Uzmanlar, özellikle 5 santimetreden büyük, giderek büyüyen, derin yerleşimli veya gece ağrısına neden olan kitlelerin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kemik sarkomlarında ise geçmeyen kemik ağrıları, geceleri artan ağrılar ve nedeni açıklanamayan kırıkların önemli uyarı işaretleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Sarkom tanısında biyopsi kritik önem taşıyor

Sarkom tanısında ayrıntılı fizik muayenenin ardından MR, bilgisayarlı tomografi (BT) ve gerektiğinde PET/BT gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanılıyor.

Kesin tanının biyopsi ile konulduğunu belirten Prof. Dr. Arıkan, biyopsinin tümörü tedavi edecek uzman ekip tarafından planlanmasının önemine dikkat çekti.

Arıkan, uygun teknikle yapılmayan biyopsilerin cerrahi süreci olumsuz etkileyebileceğini belirterek, şüpheli kitlelerin kemik ve yumuşak doku tümörleri konusunda deneyimli merkezlerde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sarkom tedavisinde uzuv koruyucu cerrahi dönemi

Sarkom tedavisinin yalnızca cerrahiden ibaret olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Arıkan, başarılı sonuçlar için ortopedi, radyoloji, patoloji, onkoloji ve radyasyon onkolojisi uzmanlarının birlikte çalıştığı multidisipliner yaklaşımın önem taşıdığını ifade etti.

Geçmiş yıllarda birçok hastada ampütasyonun kaçınılmaz görüldüğünü belirten Arıkan, gelişen cerrahi tekniklerle günümüzde uzuv koruyucu operasyonların başarıyla uygulanabildiğini söyledi.

Yeni teknolojiler sarkom tedavisinde umut veriyor

Sarkom tedavisinde teknolojik gelişmelerin önemli ilerlemeler sağladığını belirten Prof. Dr. Arıkan, navigasyon destekli cerrahi sistemleri, üç boyutlu baskı teknolojileri ve yapay zeka destekli görüntüleme yöntemlerinin tedavi süreçlerini değiştirdiğini ifade etti.

Arıkan, kişiye özel implantlar, hedefe yönelik genetik tedaviler ve biyolojik rekonstrüksiyon yöntemlerinin gelecekte sarkom tedavisinde daha fazla kullanılmasının beklendiğini söyledi.

"Erken tanı uzvun korunma şansını artırıyor"

Sarkomların nadir görülen ancak ciddi sonuçlara yol açabilen kanser türleri arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Şefik Murat Arıkan, erken tanının önemini vurgulayarak şu uyarıda bulundu:

"Sarkomlar çoğu zaman masum görünen belirtilerle başladığı için gözden kaçabiliyor. Oysa erken tanı hem hastanın yaşam süresini hem de uzvun korunma şansını önemli ölçüde artırıyor."