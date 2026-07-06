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Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, zirve kapsamında gerçekleştirilecek Savunma Sanayii Forumu'nun da dikkatle takip edileceğine inandığını belirtti.

Erdoğan, Ankara Zirvesi'nde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayii iş birliklerinin geliştirilmesine kadar birçok önemli başlığın ele alınmasının önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, zirveye yönelik hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde NATO Ankara Zirvesi'nin gündemi ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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